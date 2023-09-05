«Поехали за добавкой»: в Новосибирске сбежавший водитель получил свыше 7 лет колонии за смерть друга

Пьяный водитель пытался свалить вину на погибшего. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске 32-летний водитель сел за руль нетрезвым и врезался в столб – в результате погиб его друг. ДТП случилось в ночь на 30 апреля 2022 года напротив дома на улице Кирова, 228.

По данным следствия, виновник ДТП отмечал День рождения, к нему приехали двое друзей. Ночью именинник с приятелем поехали за алкоголем на «Тойоте Веросса». В 03:15 именинник не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в столб. От удара пострадал 32-летний пассажир, вскоре он скончался в реанимации.

- Подсудимый во время следствия признал, что находился за рулем пьяный, совершил ДТП ,а после столкновения убежал домой и лег спать. Во время суда отказался признавать вину, изменил показания: якобы за рулем авто был его друг, а сам подсудимый после ДТП стучался в соседний дом. Его задержали сотрудники полиции, суд отправил под арест, – сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Октябрьского района.

Ранее именинник уже был дважды судим за пьяное вождение – в 2020 и 2022 году. Сперва Дзержинский районный суд дал ему условный срок и лишил права управления автомобилем на 2 года и 6 месяцев. На момент совершения ДТП он нарушил запрет управлять авто по приговору Октябрьского районного суда. Смягчающим фактором стало наличие малолетнего ребенка.

- Суд назначил ему 7 лет и 4 месяца лишения свободы в колонии общего режима с лишение права управлять транспортными средствами на 5 лет и 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова.

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