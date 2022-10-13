Так кто сидел за рулем? Новосибирца судят за то, что оставил умирать пассажира после ДТП

Роман погиб в конце апреля. Фото: ГИБДД по Новосибирску/предоставлено Надеждой Беспаловой

В Новосибирске начался суд над мужчиной, бросившим пассажира в иномарке после ДТП. Авария произошла в конце апреля 2022 года. Водитель врезался в столб и сбежал. Человек, находившийся в салоне авто, погиб. Теперь на суде водитель не признает своей вины. Подробности истории - в материале КП-Новосибирск.

ДТП случилось на улице Кирова. 3 часа ночи, на повороте с улицей Автогенной Toyota Verossa врезается в фонарь. Из машины выходит человек, оглядывается и уходит. На этом история не закончилась: в салоне остался еще один мужчина, у него переломы, различные травмы. Скорую и ГАИ вызвал другой водитель, проезжавший мимо. Возможно, если бы врачам позвонили быстрее, жизнь пассажира удалось бы спасти. Но человек, сбежавший с места аварии, думал, видимо, совсем о другом, поэтому сейчас он и находится на скамье подсудимых.

Погибшего 32-летнего Романа Беспалова характеризуют как тихого и спокойного. Как говорит Надежда Беспалова, мама погибшего, ее сын был домашним человеком. 30 апреля женщина вернулась с дачи, а Ромы дома не оказалось.

- Это было около 8 часов вечера. Я позвонила ему, спросила: «Ты где?» Рома попросил не переживать. На этом наш разговор закончился. Он не сказал, куда пошел и с кем, - рассказала КП-Новосибирск Надежда Беспалова, мама погибшего. - Рано утром меня разбудил звонок от хорошего друга Ромы. Он сказал: «Вас вызывают к следователю. Роман погиб».

ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения. Фото: скриншот из видео

Уже в кабинете у следователя Надежда узнала подробности трагедии. Рома ехал вместе со знакомым. Водитель не справился с управлением и на всей скорости влетел в столб.

- Следователь показала нам видео аварии. Потом этого парня привели в наручниках. Я его даже не знаю. Этот парень сразу стал говорить, что за рулем сидел не он. Хотя на видео видно, как он выходит с водительского места и покидает место аварии. Так кто был за рулем? - удивляется женщина.

По словам Надежды, сначала обвиняемый свою вину признал, а потом снова стал отказываться, все сваливая на Романа.

- Врачи обнаружили у Ромы ушиб головного мозга, переломы - было много повреждений. Он умер в реанимации. Говорили, что за рулем сидел пьяный водитель, - добавляет мама погибшего. - Очевидцы, вызвавшие скорую, тоже говорят, что этот Ромин знакомый вылез с водительского сиденья и сбежал.

На суде у обвиняемого прямо спросили: «Вы признаете свою вину?» Тот ответил неоднозначно:

- Нет, пока воздержусь.

Как сообщали ранее в пресс-службе регионального МВД, у мужчины было зафиксировано алкогольное опьянение - показатель 0,770 мг/л в выдыхаемом воздухе. Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения».

Тем не менее виноват или нет знакомый погибшего, будет решать Октябрьский районный суд.

- Как нам известно, мужчина уже ранее был судим за вождение в нетрезвом виде. На первом заседании опросили только маму Романа. На следующем будут опрашивать свидетелей, - пояснила КП-Новосибирск Наталья, адвокат Надежды Беспаловой.

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