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13 октября 2022 12:34

Так кто сидел за рулем? Новосибирца судят за то, что оставил умирать пассажира после ДТП

Новосибирца судят за то, что оставил умирать пассажира после ДТП
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Роман погиб в конце апреля. Фото: ГИБДД по Новосибирску/предоставлено Надеждой Беспаловой

Роман погиб в конце апреля. Фото: ГИБДД по Новосибирску/предоставлено Надеждой Беспаловой

В Новосибирске начался суд над мужчиной, бросившим пассажира в иномарке после ДТП. Авария произошла в конце апреля 2022 года. Водитель врезался в столб и сбежал. Человек, находившийся в салоне авто, погиб. Теперь на суде водитель не признает своей вины. Подробности истории - в материале КП-Новосибирск.

ДТП случилось на улице Кирова. 3 часа ночи, на повороте с улицей Автогенной Toyota Verossa врезается в фонарь. Из машины выходит человек, оглядывается и уходит. На этом история не закончилась: в салоне остался еще один мужчина, у него переломы, различные травмы. Скорую и ГАИ вызвал другой водитель, проезжавший мимо. Возможно, если бы врачам позвонили быстрее, жизнь пассажира удалось бы спасти. Но человек, сбежавший с места аварии, думал, видимо, совсем о другом, поэтому сейчас он и находится на скамье подсудимых.

Погибшего 32-летнего Романа Беспалова характеризуют как тихого и спокойного. Как говорит Надежда Беспалова, мама погибшего, ее сын был домашним человеком. 30 апреля женщина вернулась с дачи, а Ромы дома не оказалось.

- Это было около 8 часов вечера. Я позвонила ему, спросила: «Ты где?» Рома попросил не переживать. На этом наш разговор закончился. Он не сказал, куда пошел и с кем, - рассказала КП-Новосибирск Надежда Беспалова, мама погибшего. - Рано утром меня разбудил звонок от хорошего друга Ромы. Он сказал: «Вас вызывают к следователю. Роман погиб».

ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения. Фото: скриншот из видео

ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения. Фото: скриншот из видео

Уже в кабинете у следователя Надежда узнала подробности трагедии. Рома ехал вместе со знакомым. Водитель не справился с управлением и на всей скорости влетел в столб.

- Следователь показала нам видео аварии. Потом этого парня привели в наручниках. Я его даже не знаю. Этот парень сразу стал говорить, что за рулем сидел не он. Хотя на видео видно, как он выходит с водительского места и покидает место аварии. Так кто был за рулем? - удивляется женщина.

По словам Надежды, сначала обвиняемый свою вину признал, а потом снова стал отказываться, все сваливая на Романа.

- Врачи обнаружили у Ромы ушиб головного мозга, переломы - было много повреждений. Он умер в реанимации. Говорили, что за рулем сидел пьяный водитель, - добавляет мама погибшего. - Очевидцы, вызвавшие скорую, тоже говорят, что этот Ромин знакомый вылез с водительского сиденья и сбежал.

На суде у обвиняемого прямо спросили: «Вы признаете свою вину?» Тот ответил неоднозначно:

- Нет, пока воздержусь.

Как сообщали ранее в пресс-службе регионального МВД, у мужчины было зафиксировано алкогольное опьянение - показатель 0,770 мг/л в выдыхаемом воздухе. Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения».

Тем не менее виноват или нет знакомый погибшего, будет решать Октябрьский районный суд.

- Как нам известно, мужчина уже ранее был судим за вождение в нетрезвом виде. На первом заседании опросили только маму Романа. На следующем будут опрашивать свидетелей, - пояснила КП-Новосибирск Наталья, адвокат Надежды Беспаловой.

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