Молил о помощи в окно: в Новосибирске спасли мужчину, потерявшего сознание в запертой квартире

В Новосибирске молодой мужчина потерял сознание в запертой квартире. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Помощь спасателей понадобилась жителю улицы Мира в Новосибирске. Ему стало плохо, когда он был дома один. Сил хватило, чтобы попросить помощи.

– Мужчина просил помощи в окно. Терял сознание, – говорится в сводке МАСС.

Когда на место прибыли спасатели, дверь была заблокирована. Специалисты обеспечили доступ в помещение. Мужчину 1989 года рождения передали бригаде медиков для оказания помощи.

Ранее спасатели помогли мужчине, застрявшему на острове «Кораблик». Его лодку унесло по течению.

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