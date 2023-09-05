В Новосибирске спасли мужчину, застрявшего на острове «Кораблик». Фото: МАСС.

В Новосибирске на острове «Кораблик» застрял мужчина 1986 года рождения. Он не мог выбраться оттуда, потому что его лодку оторвало ураганным ветром с якоря и унесло по течению.

– Спасатели МАСС выехали на эвакуацию мужчины с острова. В пути следования спасатели заметили на правом берегу р. Обь лодку ПВХ, которую описывал заявитель, –рассказали в МАСС.

Специалисты решили взять лодку на буксир. После чего плавсредство вернули хозяину.

В МАСС напомнили, что передвигаться на лодках в плохую погоду опасно. Новосибирск накануне как раз накрыло мощной грозой с крупным градом. Он разбил машины и побил урожай.

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