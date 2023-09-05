В Новосибирской области медведь проник на территорию военной части

Жителей Черепановского района Новосибирской области держит в страхе медведь.
Фото: Алексей СТЕФАНОВ
Жителей Черепановского района Новосибирской области держит в страхе медведь. Сначала он проник на территорию военной части, а потом вышел к населенному пункту. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе Минприроды региона.
− В воскресенье, 3 сентября, поступила информация о том, что на территории не действующей, но охраняемой военной части видели медведя. Поскольку объект охраняется, туда не смог попасть наш инспектор. Позже появилось сообщение от местных жителей о том, что медведь появился вблизи станции Безменово. На место выехал наш инспектор отдела охраны животного мира, он опросил свидетелей, изучил наличие следов дикого животного и обратился в администрацию Черепановского района, − рассказали КП-Новосибирск в Минприроды региона.
Сегодня администрация направила в Министерство официальное обращение в связи с наличием угрозы жизни и здоровью местных жителей. Был подготовлен приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов.
− Выдано разрешение на отстрел одной особи медведя вблизи поселка Безменово. Искать медведя будут с охотничьими поисковыми собаками, − добавили в Министерстве природных ресурсов и экологии НСО.
Ранее КП-Новосибирск писала, что жительнице Новосибирской области удалось убежать от медведя.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер