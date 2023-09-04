Услышала хруст, а потом рычание: в Новосибирской области женщина убежала от медведя

В Новосибирской области женщина пошла за грибами и встретила медведя. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Жительница Новосибирской области встретила медведя, когда бродила по лесу в поисках грибов. 58-летней женщине удалось убежать от косолапого.

Пугающая встреча произошла в районе деревни Старое Дубровино в Усть-Таркском районе. Сибирячка приехала одна на машине – оставив авто, она отправилась за дикоросами.

Внезапно женщина услышала хруст в молодняке. Через пару секунд послышалось рычание. Подняв голову, любительница тихой охоты заметила медведя. Зверь находился в метрах 50 от нее.

− Бежала к машине что есть мочи и просила Всевышнего о милости, − рассказала сибирячка изданию Усть-Таркского района «Знамя труда».

К счастью, медведь не погнался за женщиной. Она предположила, что животное было сыто – неподалеку от того места располагалось хлебное поле.

Местных жителей призывают быть осторожными и по возможности отказаться от походов в лес.

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