В МВД прокомментировали историю с матерью, избившей дочь в больнице Новосибирска

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После сообщения о матери, которая избила маленькую дочь в новосибирской больнице, полиция проводит проверку. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУ МВД России по региону.

− Заявлений в полицию ранее не поступало. Информация по факту публикации зарегистрирована сотрудниками полиции в установленном порядке. Проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются, − рассказали КП-Новосибирск в МВД.

Напомним, история произошла в Детской городской клинической больнице № 1 по улице Вертковского. На глазах у других госпитализированных женщина отлупила дочь, а потом бросила ее на койку. Все это время малышка плакала навзрыд.

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