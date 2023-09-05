Отлупила и бросила на койку: в новосибирской больнице женщина избила маленькую дочь

Мать несколько раз со всей силы ударила малышку. Фото: стоп-кадр из видео «Новосибирск с огоньком»

В новосибирской больнице сняли на видео женщину, которая жестоко обращалась со своей маленькой дочерью. Мать несколько раз со всей силы ударила малышку, пока та плакала навзрыд.

Публикация появилась в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». Там указано, что история произошла в Детской городской клинической больнице № 1.

Жестокий метод воспитания запечатлела на камеру другая пациентка больницы. На глазах у других госпитализированных женщина отлупила дочь, а потом бросила ее на койку.

По видео можно понять, что мать говорит не на русском языке. Не исключено, что семья – уроженцы одной из стран ближнего зарубежья.

КП-Новосибирск позвонила в полицию – там пообещали уточнить информацию.

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