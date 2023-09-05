Число обращений в травмпункты резко выросло после мощного града в Новосибирске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Новосибирск накануне обрушился мощный град. Он падал с неба словно камни. Размеры ледышек достигали в некоторых местах теннисных шариков. Корреспонденты КП-Новосибирск узнали, пострадали ли в результате стихии люди.

– Число обращений в травмпункт определенно выросло за вчерашний день. Однако люди получали травмы не из-за града. А из-за того, что поскальзывались на мокрой после града и ливня траве. В основном у обратившихся диагностировали ушибы, – рассказали КП-Новосибирск в травматологическом пункте на улице Залесского.

Ранее КП-Новосибирск писала, что град обрушился на город внезапно. Он побил урожай и разбил машины. Мы также узнали, как действовать владельцам пострадавших от града машин.

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