Новосибирский юрист объяснила, как владельцам авто, побитых градом, компенсировать ущерб . Фото: предоставлено читателями.

На Новосибирск обрушился крупный град. Он побил машины и повредил урожай. Владельцы авто оценивают ущерб и думают о принятии дальнейших мер. Корреспонденты КП-Новосибирск поинтересовались у юриста, как действовать в такой ситуации.

– Есть 2 вида страхования: ОСАГО и КАСКО. ОСАГО – страхование гражданской ответственности. Оно обеспечивает возмещение не собственных убытков, а убытков вследствие причинения вреда кому-то другому. Поэтому в случае с градом будет работать только КАСКО, которое не является обязательным страхованием. Если у вас есть КАСКО, нужно позвонить в страховую компанию, сообщить о случившемся и узнать номер дела, которое заведут по КАСКО. Затем надо позвонить в полицию, чтобы они подтвердили, что такие повреждения действительно есть. Они выдадут документ, – рассказала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

После получения документа из полиции нужно обратиться с ним в страховую. К нему необходимо будет приложить фото повреждения авто для получения выплаты.

– Если КАСКО нет, ремонт авто, пострадавшего в результате града, владелец будет оплачивать из собственных средств, – заключила юрист.

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