Основательно подготовился: жителей Краснообска позабавил мужчина, пробежавшийся в каске под градом

Под Новосибирском мужчина в каске пробежался под градом. Фото: "АСТ-54".

Жители рабочего поселка Краснообск под Новосибирском стали очевидцами забавной картины. На их глазах мужчина с голым торсом, зато в каске пробежался под градом. Мощная стихия накрыла НСО накануне вечером, 4 сентября.

– Единственный человек в Краснообске (а то и во всём Новосибирске), который сегодня подготовился, – пошутили в «АСТ-54» очевидцы.

На кадрах видно, что человек в желтой каске бежал под крупным градом. Она надежно прикрывала его голову от ударов громоздких ледышек.

Напомним, крупный град побил в Новосибирской области машины и урожай. Он накрыл город внезапно вместе с мощной грозой.

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