В Новосибирске после сильного града «утонул» салон автобуса

В Новосибирске после града 4 сентября на дорогах образовались огромные и глубокие лужи.

В Новосибирске после града 4 сентября на дорогах образовались огромные и глубокие лужи. Пешеходам приходилось переходить их буквально вброд, машинам на время превращаться в лодки. Нелегко пришлось и общественному транспорту. В некоторых автобусах вода затопила салоны.

Такими кадрами поделились подписчики паблика Вконтакте «АСТ-54». Они засняли на видео салон автобуса, где полностью затоплен пол.

Ранее КП-Новосибирск писала о пробках, в которых встал город после разгула стихии.

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