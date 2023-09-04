Город встал в пробках. Фото: Анна ПАШАГИНА

Пробки в Новосибирске вечером 4 сентября 2023 года сковали город после сильного града. Напомним, непогода разгулялась в городе вечером. Сначала началась небольшая гроза, а вскоре с неба начал падать град размером с виноград.

На дорогах тут же образовались огромные лужи, кое-где похожие на ледяные моря, а некоторые авто и сами пострадали от крупных градин. Улицы же закономерно встали в пробки.

— На Большевистской улице стояли полчаса на одном месте, пробки жуткие и непривычные для этого времени, — рассказывают КП-Новосибирск читатели.

На правом берегу заторы образовались улицах Восход, Большевисткая, Фабричная. Пробка также образовалась в сторону левого берега на Октябрьском мосту.

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