К Новосибирску приближается похолодание до +8 градусов. Фото: Иван МАКЕЕВ

К Новосибирску приближается похолодание до +8 градусов. По прогнозам синоптиков такая температура установится в городе 7 сентября.

— В четверг, 7 сентября, ночью температура опустится до +8…+10 градусов, днем потеплеет до +13…+15 градусов. Ночью будет преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Ранее синоптики сообщали, что ко второй половине сентября температура в Новосибирске достигнет −2 градусов. В целом, по прогнозам метеорологов, первый осенний месяц в Сибири будет дождливым.

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Об этом сообщили синоптики (подробнее).

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