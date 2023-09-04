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НовостиОбщество4 сентября 2023 10:42

В Новосибирскую область придут заморозки до -2 градусов

Об этом сообщили синоптики
Галина СИМОНОВА
В Новосибирскую области придут заморозки до -2 градусов.

В Новосибирскую области придут заморозки до -2 градусов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирскую области придут заморозки до -2 градусов. Синоптики рассказали, когда сибирякам ждать похолодания.

— В первой половине месяца температура воздуха будет удерживаться в районе +5…+10 градусов ночью, +16…+20 градусов днем, — сообщает Гидрометцентр России. — Погода ожидается пасмурная и дождливая.

А вот во второй половине месяца в регион могут прийти минусовые температуры. Как сообщает сервис «Гисметео», в районах области ночью температура уже может достигать отметок в -1…-2 градуса.

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