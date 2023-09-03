Под Новосибирском девушка и ребенок пострадали в ДТП из-за пьяного водителя

21-летний пьяный водитель спровоцировал ДТП. Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

Днем 3 сентября на Краснояровском шоссе под Новосибирском случилось авария, в которой пострадали двое человек. Виновником оказался пьяный 21-летний водитель.

— Молодой человек без водительских прав с признаками алкогольного опьянения, двигался на Lexus LS430 со стороны Новосибирска в сторону Северного обхода, зацепил правую обочину, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, которым управляла 41-летняя женщина, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

В результате ДТП 4-летний мальчик, пассажир «Тойоты», а также 20-летняя пассажирка «Лексуса». Их диагнозы уточняются.

Напомним, ранее в Новосибирской области произошло еще одно ДТП из-за нетрезвой водительницы.

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