«Села за руль нетрезвая»: в Новосибирской области женщина за рулем «Хонды» устроила смертельное ДТП

В Новосибирской области вечером 2 сентября случилось смертельное ДТП. Фото: "Дороги с Кузнецовым"

В Новосибирской области вечером 2 сентября случилось смертельное ДТП. Авария произошла в Искитимском районе.

— На 74 километре автодороги Р-256, водитель автомобиля «Хонда Фит» с признаками алкогольного опьянения ехала со стороны Искитима в сторону Черепаново. При обгоне не участке дороги где обгон запрещен, столкнулась с попутным автомобилем «Ауди», после чего обе машины съехали в правый кювет, — сообщается в телеграм-канале «Дороги с Кузнецовым».

В ДТП скончались два пассажира «Хонды»: мужчины 55 и 39 лет. 32-летняя водитель «Хонды» серьезно пострадала, ее госпитализировали.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД, МЧС и следователи.

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