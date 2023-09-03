В лесу под Новосибирском нашли редчайшие белые трюфели

Редчайшие белые трюфели были найдены под Краснообском. Фото: Людмила Шубина

Новосибирский агроном Людмила Шубина нашла в лесу белые трюфели. Эти грибы очень редкие для Сибири.

— Нашла их под Краснообском, когда ходила за рыжиками, и наткнулась на странный бугорок под землей, — рассказала КП-Новосибирск Людмила Шубина.

Белый трюфель считается самым распространенным видом трюфелей, растущих в России. Растет он с августа по октябрь, в то же время, что и белые грибы, на глубине 8-10 сантиметров, иногда его можно заметить и на поверхности. За килограмм трюфелей пришлось бы отдать более 5 тысяч рублей. В некоторых странах Европы, в том числе в России, белый трюфель — деликатес. А, например, в Испании, гриб, наоборот, считается ядовитым.

Напомним, ранее под Новосибирском первоклассник нашел большой белый гриб размером с корзину.

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