«Размером с корзину»: под Новосибирском первоклассник нашел гигантский белый гриб

Огромный гриб занял всю корзину. Фото: Предоставлено мамой ребенка

Первоклассник Слава поехал на лето к бабушке и нашел гигантский белый гриб в лесу под Новосибирском. Утром 23 августа мальчик с мамой отправился в лес:

- Сыну Славе еще 6 лет, но он уже достаточно разбирается в грибах, и мы его берём с собой в лес. Поехали под Ярково и хотели набрать просто подберезовиков, но тут слышим как Слава кричит: «Гриб, гриб!». Когда увидели – мы были в шоке! Сын нашёл настоящий белый гриб. И он был просто гигантским. Таким, что полностью один входил в корзину, – рассказала КП-Новосибирск мама ребенка Валерия.

По словам Валерии, гриб весил больше килограмма и не был червивым. Дома бабушка с дедушкой почистили гриб и сварили из него огромную кастрюлю супа.

Мальчик впервые нашел такой гигант. Фото: Предоставлено мамой ребенка

Пользователи соцсетей удивились находке:

- Обалдеть! - написала сибирячка

- Молодец, крестничек! - похвалили мальчика.

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