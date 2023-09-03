«Друзья увидели, что в розыске»: В Новосибирске бабушка нашла пропавшую 15-летнюю школьницу

Девочка вернулась домой. Фото: Предоставлено бабушкой

В Новосибирске бабушка нашла 15-летнюю девочку, которая пошла на свидание и пропала на 4 дня. Женщина рассказала КП- Новосибирск о здоровье внучки:

- Она домой пришла сама. Друзья увидели, что она в розыске, и сказали ей. С ней все в порядке, спасибо огромное всем за помощь, - рассказала КП- Новосибирск бабушка Оксана.

Родные искали девочку 4 дня, раньше она всегда выходила на связь. Вечером 30 августа она гуляла во дворе на улице Забалуева:

— Они с подружкой сидели на качелях во дворе возле нашего дома. Она списывалась и созванивалась с каким-то мальчиком по имени Андрей, хотела пойти встретиться с ним к школе №90. Около 20:00 подружка пошла домой по просьбе мамы, внучка осталась сидеть на качелях. Внучка домой ночевать не пришла, я стала звонить маме подружки, выяснять, где внучка, —рассказала КП-Новосибирск бабушка Оксана.

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