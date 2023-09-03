«Собиралась на свидание»: в Новосибирске 15-летняя школьница пропала перед 1 сентября

Девочка собиралась на свидание, но уже четвертый день не выходит на связь. Фото: Предоставлено бабушкой пропавшей

В Новосибирске пропала 15-летняя Алена Дмитриева, третий день девочка не выходит на связь. Вечером 30 августа она гуляла во дворе на улице Забалуева, 37.

— Они с подружкой сидели на качелях во дворе возле нашего дома. Она списывалась и созванивалась с каким-то мальчиком по имени Андрей, хотела пойти встретиться с ним к школе №90. Около 20:00 подружка пошла домой по просьбе мамы, Алена осталась сидеть на качелях. Алена домой ночевать не пришла, я стала звонить маме подружки, выяснять, где внучка, —рассказала КП-Новосибирск бабушка Оксана Дмитриева.

Бабушка обратилась в полицию 31 августа и к волонтерам «Лиза Алерт Новосибирской области». Она говорит, что девочка готовилась к школе, собиралась в дальнейшем учиться в 9 классе и поступать. На учетах не состояла, дома ссор у нее не было.

— Раньше она пропадала, но всегда выходила на связь. Могла написать WhatsApp: «Буду завтра дома. Не теряй меня». А сейчас вообще не выходит в соцсети. Гудок шел, потом телефон стал недоступен. Телефон, видимо, сел, выходит, даже по нему ее теперь так просто не найти, — сообщила КП-Новосибирск Оксана Дмитриева.

Алена была одета в белую кофту, чёрные широкие кожаные штаны, белые кроссовки. У школьницы длинные ногти молочного цвета с блёстками, две серебряные цепочки, одна с подвеской —фиолетовым камнем. При себе имела смартфон марки RedMi.

Уважаемые читатели! Если вы видели девочку или обладаете информацией о ее местонахождении, можете позвонить 112.

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