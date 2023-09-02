В Новосибирской области власти прокомментировали обрушение потолка в кафе

Власти Искитима прокомментировали обрушение потолка в кафе. Фото: администрация Искитима

В Новосибирской области в администрации Искитима прокомментировали обрушение потолка в кафе «Солнечный день».

- В 2018 году объект недвижимости был выкуплен новым собственником. Здание на момент продажи находилось в удовлетворительном состоянии. В период с 2018 года в администрацию не поступало обращений о получении разрешений на перепланировку, переустройство и реконструкцию здания, - говорится в ответе властей.

Отмечается, что собственник, согласно закону, должен содеражть свое имущество в надлежащем состоянии.

Напомним, 31 августа около девяти вечера в искитимском кафе обрушился потолок на втором этаже. Травмы получили два человека, их на скорой сразу увезли в больницу. Одна из них отделалась испугом, у второй медики диагностировали ушб спины.

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