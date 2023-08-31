Крыша рухнула вечером 31 августа. Фото: Искитимская газета.

Обрушение крыши в кафе «Солнечный день» в Искитиме 31 августа 2023 произошло около девяти вечера. К счастью, в тот момент народа было немного, иначе последствия могли быть куда хуже.

Как рассказывают в соцсетях очевидцы, на крыше рухнуло деревянное перекрытие. Травмы получили два человека, их на скорой сразу увезли в больницу.

- Их обоих доставили в травмпункт, осмотрели: к счастью, переломов ни у кого из них нет, травмы незначительные, - рассказали КП-Новосибирск в областном Центре медицины катастроф.

Корреспондентам КП-Новосибирск удалось связать с одной из пострадавших в ЧП: ей не хватило всего нескольких секунд, чтобы уйти из кафе до обрушения.

- Там изначально эта интерьерная балка висела очень опасно, будто хотела рухнуть. Мы с подругой обратили на это внимание, решили уйти оттуда от греха, только собрались и за секунду все рухнуло, - рассказала КП-Новосибирск женщина. - У меня особых травм нет, только полный нос пыли был. Врачи меня осмотрели и завтра еще пойду в больницу.

Балка рухнула на пострадавших. Фото: предоставлено очевидцами.

Второй пострадавшей оказалась подруга сибирячки: ей досталось сильнее.

- У подруги болела спина, но рентген показал, что все хорошо, просто ушиб, - пояснила женщина.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники МЧС: они разбирают завалы. Что стало причиной ЧП, пока неизвестно.

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