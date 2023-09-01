Он упал и задыхался: в Новосибирске во время праздника стало плохо прохожему

В Новосибирске на улице стало плохо прохожему. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске на празднике в Стрижах потерял сознание мужчина. Он упал на землю. Об этом рассказали очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск».

– Скорую ждали более 40 минут. В сумке у мужчины был глюкометр. Мужчина задыхался, – утверждают очевидцы.

Пока ждали медиков, помощь прохожему оказала фармацевт из ближайшей аптеки.

Горожане добавили, что просили организаторов праздника спросить в микрофон, если ли среди присутствующих врач. Однако те якобы просьбу проигнорировали.

Пока ждали медиков, помощь прохожему оказала фармацевт из ближайшей аптеки. Фото: скриншот "Инцидент Новосибирск".

Ранее КП-Новосибирск писала о женщине, которой стало плохо в гастродворике в Первомайском сквере.

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