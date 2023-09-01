Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 сентября 2023 17:24

Он упал и задыхался: в Новосибирске во время праздника стало плохо прохожему

В Новосибирске на улице стало плохо прохожему
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске на улице стало плохо прохожему.

В Новосибирске на улице стало плохо прохожему.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске на празднике в Стрижах потерял сознание мужчина. Он упал на землю. Об этом рассказали очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск».

– Скорую ждали более 40 минут. В сумке у мужчины был глюкометр. Мужчина задыхался, – утверждают очевидцы.

Пока ждали медиков, помощь прохожему оказала фармацевт из ближайшей аптеки.

Горожане добавили, что просили организаторов праздника спросить в микрофон, если ли среди присутствующих врач. Однако те якобы просьбу проигнорировали.

Пока ждали медиков, помощь прохожему оказала фармацевт из ближайшей аптеки. Фото: скриншот "Инцидент Новосибирск".

Пока ждали медиков, помощь прохожему оказала фармацевт из ближайшей аптеки. Фото: скриншот "Инцидент Новосибирск".

Ранее КП-Новосибирск писала о женщине, которой стало плохо в гастродворике в Первомайском сквере.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber