В Новосибирске стало плохо посетительнице гастродворика в Первомайском сквере

В Новосибирске назвали причину задержки «скорой» к пациентке в гастродворике. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

1 сентября в гастродворике у Первомайского сквера стало плохо одной из посетительниц. Инцидент произошел около 14.00.

«Скорая», которую дочь вызвала сразу после случившегося, приехала спустя 45 минут. Причину задержки бригады медиков к пациентке объяснили на станции скорой помощи Новосибирска.

- Причина задержки – человеческий фактор. Диспетчер, передавая вызов, не назвал номер дома, направил бригаду к «гостинице на Ленина». Водитель понял ориентир неверно и поехал по другому адресу. Диспетчер мог в реальном времени отследить перемещение автомобиля, однако и на этом этапе не скорректировал маршрут, - рассказали КП-Новосибирск на станции скорой помощи.

Ошибку специалисты заметили лишь по прибытии бригады медиков по неверному адресу.

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