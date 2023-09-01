Момент жёсткой аварии со скорой помощью в Новосибирске попал на видео. Фото: "АСТ-54".

Страшная авария со скорой помощью на Красном проспекте в Новосибирске попала на видео. Кадры опубликовали в телеграм-канале ACT-54Black.

– На записи видно, как чёрный кроссовер Nissan X-Trail вылетел на перекрёсток, не пропустив скорую, – сообщает ACT-54Black.

Известно, что после мощного удара скорая помощь опрокинулась и упала на капот «Лады Гранты», стоявшей рядом.

Очевидцы сообщили, что в аварии есть пострадавшие. Они вызвали на место экстренные службы.

– На место аварии прибыли 2 кареты скорой помощи и сотрудники МЧС, – сообщили очевидцы.

В ГИБДД по Новосибирску аварию пока не прокомментировали.

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