В Новосибирске на Красном проспекте перевернулась скорая помощь. Фото: телеграм-канал "Новосибирск с огоньком".

Жесткая авария со скорой помощью произошла 1 сентября в Новосибирске. По словам очевидцев случилось ДТП на Родниках:

– Перевернулась машина скорой помощи на Родниках. Авария на Красном проспекте, – сообщили очевидцы в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

На кадрах к посту видно, что машина скорой опрокинулась на бок. Автомобиль получил заметные повреждения. При каких обстоятельствах произошло ДТП, и есть ли пострадавшие пока не ясно. КП-Новосибирск выясняет подробности происшествия.

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