«Облила бензином и пошла курить»: В Новосибирске судят сибирячку, которая чуть не сожгла подругу заживо

Подсудимая находится под арестом. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Новосибирске 30-летняя сибирячка оказалась в суде за попытку сжечь подругу заживо. В прокуратуре Калининского района рассказали о состоянии здоровья потерпевшей:

- Женщине нанесён вред здоровью средней тяжести: она лишилась уха, последствия ожогов третьей степени на лице, ушах, шее, туловище, - сообщили в прокуратуре.

Напомним, конфликт случился в ночь с 12 на 13 ноября 2022 года в квартире на улице Народной. Вечером подсудимая познакомилась в пивной с 55-летней женщиной и пригласила в гости. Там же находились двое ее знакомых мужчин. После распития спиртного между девушкой и женщиной вспыхнула ссора: первая обвинила вторую во флирте со знакомым.

- Подсудимая схватила подругу за волосы, силой выволокла из квартиры в подъезд, после чего нашла в квартире пластиковую бутылку с горючей жидкостью, которой облила потерпевшую, подожгла ей волосы зажигалкой и пошла курить. Очевидцы сбили пламя и вызвали скорую помощь, – сообщили в прокуратуре.

Ранее 30-летняя сибирячка была судима по статье о причинении тяжкого вреда здоровью с использованием ножа, но отбыла срок и освободилась в августе 2022 года – за пару месяцев до конфликта. Следователи возбудили уголовное дело.

- Подсудимая не отрицала ,что совершила поджог на стадии следствия. Дело рассматривается в суде, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Дарья Курнявко.

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