«Выволокла ее в подъезд»: в Новосибирске женщина облила волосы подруги горючим и подожгла

В Новосибирске будут судить женщину, которая облила подругу горючей жидкостью и подожгла.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В Новосибирске будут судить женщину, которая облила подругу горючей жидкостью и подожгла. ЧП случилось в ноябре 2022 года.
— В ночь с 12 на 13 ноября обвиняемая и потерпевшая выпивали вместе в квартире дома по улице Народная в Новосибирске. В какой-то момент между женщинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемая схватила подругу за волосы, силой выволокла из квартиры в подъезд, после чего нашла в квартире пластиковую бутылку с горючей жидкостью, которой облила потерпевшую и подожгла ей волосы зажигалкой, — рассказали в Калининском районном суде. — Пламя на женщине потушили соседи, и вызвали ей скорую.
Против поджигательницы возбудили уголовное дело за покушение на убийство с особой жестокостью. Сейчас она находится под стражей.
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