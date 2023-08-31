В Новосибирске мотоциклист без прав влетел в ограждение на Старом шоссе. Фото: телеграм-канал "Дороги с Кузнецовым".

Утром 31 августа в Советском районе Новосибирска произошла авария с мотоциклистом. О ней рассказали в телеграм-канале «Дороги с Кузнецовым».

– в 07:20 на Старом шоссе водитель 1992 года рождения управлял мотоциклом «Кавасаки». Не справившись с управлением, врезался в разделительное ограждение, – сообщает ГИБДД по городу.

Известно, что у водителя прав на управление мотоциклом не было. Мотоциклист получил различные травмы. С места аварии его увезла скорая.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что под Новосибирском разбились на мотоцикле 2 подростка.

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