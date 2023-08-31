Двое подростков перевернулись на мотоцикле под Новосибирском. Фото: ГИБДД по НСО.

В ночь на 31 августа в Убинском районе НСО в аварии с мотоциклом пострадали два подростка. О происшествии рассказали в ГИБДД по региону.

– В 01:30 в Убинском районе, на 10 километре Убинское-Кундран, 17-летний водитель без прав на незарегистрированном мотоцикле «ИЖ Юпитер-5» без номеров без не справился с управлением и опрокинулся на проезжей части, – сообщает Госавтоинспекция по Новосибирской области.

В аварии пострадали и водитель, и его 17-летний пассажир. Ребят, получивших различные травмы, в больницу увезла скорая помощь.

В ГИБДД уточнили, что мотоцикл был также без страховки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber