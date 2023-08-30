«Ветер до 21 м/с»: МЧС объявило штормовое предупреждение в Новосибирске на 31 августа

Последний летний день в 2023 году выдастся для новосибирцев прохладным. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последний летний день в 2023 году выдастся для новосибирцев прохладным. МЧС объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. По прогнозам синоптиков, его порывы будут достигать до 21 метра в секунду.

— В Новосибирске 31 августа ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, по западу местами кратковременные дожди, грозы, днем кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром местами туманы, — сообщает областное МЧС со ссылкой на Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с, днем при грозах усиление до 21м/с. Температура воздуха ночью +8, +13°С, местами до +18°С, днём +18, +23°С, местами до +28°С.

Ранее КП-Новосибирск публиковала прогноз погоды на 1 сентября 2023 года.

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