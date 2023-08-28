1 сентября выдастся пасмурным и дождливым. Фото: Александр БОЙКО

День знаний на носу, поэтому школьникам интересно, как встречать 1 сентября. Синоптики прогнозируют, что на линейку с собой придется захватить зонт, однако день в целом будет теплым.

Согласно данным Росгидрометцентра, в Новосибирске ночью 1 сентября будет +13 градусов, а днем температура максимум повысится до +22. Будет облачно с прояснениями и небольшой кратковременный дождь со слабым юго-западным ветром.

Те же +22 градуса обещает и «Яндекс.Погода». Но, согласно этому сервису, дождя 1 сентября не будет. Сайт Gismeteo обещает дождь на протяжении всего дня и 20 градусов тепла. А «Погода Mail.ru» прогнозирует дожди, но и большую жару - до +24 градусов.

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