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НовостиОбщество29 августа 2023 23:32

Жительница Новосибирской области подарила подругам лотерейные билеты: одна из них выиграла 100 тысяч

Жительница Новосибирской области подарила подруге лотерейный билет на 100 тысяч
Галина СИМОНОВА
Два лотерейных билета девушка подарила подругам.

Два лотерейных билета девушка подарила подругам.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Уроженка села Черновка Кочковского района Новосибирской области Татьяна Борщ решила испытать удачу и купила три лотерейных билета. Один она оставила себе, а два подарила подружкам-коллегам. Которым неожиданно улыбнулась Фортуна.

Одна из девушек выиграла в лотерею 100 тысяч рублей, другая — 10 тысяч, а вот самой Татьяне досталось только 100 рублей.

— Мы до сих пор все в шоке, как такое могло произойти, — рассказала Татьяна изданию «Степные зори». — Я постоянно что-то где-то выигрываю, но вот чтобы вот такая ситуация… Это со мной впервые.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала несколько историй сибиряков, выигравших в лотерею. Они рассказали, что почувствовали, когда им улыбнулась удача и что сделали с призовыми деньгами.

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