Жительница Новосибирской области подарила подругам лотерейные билеты: одна из них выиграла 100 тысяч

Два лотерейных билета девушка подарила подругам.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Уроженка села Черновка Кочковского района Новосибирской области Татьяна Борщ решила испытать удачу и купила три лотерейных билета. Один она оставила себе, а два подарила подружкам-коллегам. Которым неожиданно улыбнулась Фортуна.
Одна из девушек выиграла в лотерею 100 тысяч рублей, другая — 10 тысяч, а вот самой Татьяне досталось только 100 рублей.
— Мы до сих пор все в шоке, как такое могло произойти, — рассказала Татьяна изданию «Степные зори». — Я постоянно что-то где-то выигрываю, но вот чтобы вот такая ситуация… Это со мной впервые.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала несколько историй сибиряков, выигравших в лотерею. Они рассказали, что почувствовали, когда им улыбнулась удача и что сделали с призовыми деньгами.
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