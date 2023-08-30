Защита просит оправдать экс-главу Искитимского района, продавшего остров

Адвокаты экс-главы Искитимского района Олега Лагоды просят оправдать своего подзащитного. Фото: стоп-кадр

Адвокаты экс-главы Искитимского района Олега Лагоды просят оправдать своего подзащитного. Напомним, обвиняют его в превышении должностных полномочий после незаконной продажи острова членам дачного товарищества.

— В прениях сторон выступила защита обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 286 УК РФ, Олега Лагоды, Адвокаты просили оправдать своего подзащитного, — сообщили в Судебном департаменте Новосибирской области.

На заседании в июле гособвинение просило признать Лагоду виновным и назначить ему наказаие в виде 3, 6 лет колонии общего режима, а также запретить занимать должность главы муниципального образования на два года.

Сам чиновник выступит в прениях 12 сентября 2023 года.

Напомним, скандал с элитным коттеджным поселком начался в марте 2016 года. Остров в 19 гектаров ушел за бесценок — около пяти тысяч рублей за сотку, в то время как застройщик продавал дачные участки на нем уже по 200 тысяч рублей за сотку. А стоимость дач у причала доходила до 30 миллионов рублей. В 2018 году Искитимский районный суд частично удовлетворил требования природоохранного прокурора региона, признав договор между администрацией Искитимского района и ДНТ «ФМК» ничтожным, и не стал обязывать администрацию вернуть дачному сообществу более 10 миллионов рублей (цена острова по документам).

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