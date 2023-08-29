После гибели собаки-поводыря в НСО нашли новые нарушения в троллейбусном парке. Фото: прокуратура НСО.

В Новосибирске продолжаются проверки троллейбусных парков. Их организовали после гибели собаки-поводыря. Животное ударило током при выходе из транспорта. Собака погибла на месте.

В этот раз сотрудники проверили филиал 1 «Дзержинский троллейбусный» МКП «ГЭТ». Проверка предприятия выявила многочисленные нарушения. Касаются они обеспечения транспортной безопасности, а также лицензионной деятельности и охраны труда.

– Сотрудники ведомства установили, что ряд троллейбусов не оснащены техническими средствами видеонаблюдения, оповещения и связи. Также выявили нарушения порядка проведения медосмотров, допуск водителей на рейс с нарушением гемодинамических функций. Кроме того, работникам несвоевременно выдавали спецодежду и другие средства индивидуальной защиты, – говорится в сообщении прокуратуры.

После проверки директору внесли представление. Нарушения в учреждении устранили.

Известно также, что трех должностных лиц привлекли к ответственности.

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