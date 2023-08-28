В Минобре заявили о нехватке учителей в Новосибирской области.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Минобразования Новосибирской области заявили о нехватке учителей в регионе. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Федорчук на оперативном совещании в правительстве.
– Ежегодно Министерство образования проводит мониторинг кадровой потребности. В 2022-23 годах в образовательных учреждения НСО работали 25 551 педагог. В регионе фиксируют вакансии в 3–4% от общего числа педагогов. По состоянию на 1 июня 2023 года, зафиксировано примерно 1136 вакансий, это 3,6% от общего числа, – сказал на совещании министр.
По словам Сергея Федорчука, особая потребность в кадрах – в Новосибирске. Речь о почти 36% от общего числа.
– Среди учителей предметников в наибольшем дефиците учителя математики, русского и иностранных языков, – добавил министр.
Сергей Федорчук объяснил, что закрывать выявленную потребность в педагогах будут за счет трудоустройства молодых специалистов, трудовой миграции из других регионов. А также за счет перераспределения нагрузки и программы «Земский учитель».
Ранее КП-Новосибирск писала, что Сергей Федорчук покинет свой пост.
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