Полиция сообщила о трех происшествиях в лагере «Тимуровец» под Новосибирском

Характер происшествий в лагере не уточняется.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В детском лагере «Тимуровец» в Искитимском районе на прошлой неделе выявили три происшествия. Об этом сообщили на оперативном совещании в Правительстве Новосибирской области.
— За неделю три происшествия бытового характера были зафиксированы на территории детского лагеря «Тимуровец», — сообщил Андрей Кульков, начальник ГУ МВД по Новосибирской области.
Но дети продолжают отдыхать в лагере. Всего на территории региона работают 24 детских оздоровительных лагеря, в которых отдыхают 4 164 ребенка.
В «Тимуровце» не ответили на звонок корреспондента. КП-Новосибирск направила туда запрос.
Напомним, ранее в детских лагерях Новосибирской области выявили 11 нарушений. Все они были некритичны и в скором времени устранены.
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