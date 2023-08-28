Полиция сообщила о трех происшествиях в лагере «Тимуровец» под Новосибирском

Характер происшествий в лагере не уточняется. Фото: Евгения ГУСЕВА

В детском лагере «Тимуровец» в Искитимском районе на прошлой неделе выявили три происшествия. Об этом сообщили на оперативном совещании в Правительстве Новосибирской области.

— За неделю три происшествия бытового характера были зафиксированы на территории детского лагеря «Тимуровец», — сообщил Андрей Кульков, начальник ГУ МВД по Новосибирской области.

Но дети продолжают отдыхать в лагере. Всего на территории региона работают 24 детских оздоровительных лагеря, в которых отдыхают 4 164 ребенка.

В «Тимуровце» не ответили на звонок корреспондента. КП-Новосибирск направила туда запрос.

Напомним, ранее в детских лагерях Новосибирской области выявили 11 нарушений. Все они были некритичны и в скором времени устранены.

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