В прокуратуре перечислили, какие нарушения нашли в детских лагерях Новосибирской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

Стало известно, что в 11 детских лагерях Новосибирской области выявили ряд нарушений. Какие именно, корреспондентам КП-Новосибирск рассказала начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры НСО Елена Ульянова.

– В деятельности 11 лагерей были выявлены нарушения. Нельзя сказать, что они критичны. Среди нарушений − отсутствие на видном месте плана эвакуации, отсутствие огнетушителя, наличие дефектов в заборе. Все нарушения устранены, – уточнила Елена Ульянова.

По словам представителя прокуратуры, контролирующие органы лагерям уделяют очень пристальное внимание.

– В текущем году больше чем в 1000 лагерях должно отдохнуть почти 122 тысячи детей. И все эти лагеря подвергаются проверкам, – добавила Елена Ульянова.

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