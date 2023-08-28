Поиски пенсионера с зеленым рюкзаком завершились в Новосибирской области. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".
В Новосибирской области завершились поиски пенсионера с зеленым рюкзаком. Ранее сообщалось, что 80-летний мужчина пропал в Чулымском районе, в поселке Васильевском.
– Найден! Жив! – проинформировали в ПСО «ЛизаАлерт НСО».
В день пропажи пенсионер отправился в лес и не вернулся. С собой у него был зеленый рюкзак.
При каких обстоятельствах мужчину нашли, волонтеры не раскрыли. В ПСО поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках потерявшегося мужчины.
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