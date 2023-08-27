«Ушел в лес»: в Новосибирской области ищут пенсионера с зеленым рюкзаком

Мужчина пропал 27 августа. Фото: ПСО "ЛизаАлерт"

В Новосибирской области ищут 80-летнего Александра Федоровича Путилина. Мужчина пропал в поселке Васильевском в Чулымском районе 27 августа.

- Ушел в лес и не вернулся, - рассказали КП-Новосибирск в ПСО «ЛизаАлерт».

Рост Александра Федоровича 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые. Он был одет в темно-зеленую куртку, голубую рубашку, зеленые сапоги, серую вязаную шапку. С собой был зеленый рюкзак.

Уважаемые читатели, если вам что-то известно про местонахождения Александра Федоровича, сообщите по номеру 112 или 8 (800) 700-54-52.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber