«Рама лежит на асфальте»: в Новосибирске во время грозы в жилом доме выбило стекла

В Новосибирске во время грозы 25 августа в жилом доме Дзержинского района вынесло стекла. Фото: предоставлено местными жителями

В Новосибирске во время грозы 25 августа в жилом доме Дзержинского района вынесло стекла. Об этом КП-Новосибирск рассказали местные жители.

— У соседей на улице Кошурникова, 4 во время грозы выбило стекла на балконе. Рама вывалилась на асфальт, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница. — У нас ветер ощущался очень сильно, у меня у самой дома стекла как будто вдавило внутрь на мгновение.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как ветром выбило стеклянную входную дверь в подъезде одной из многоэтажек. Пострадали мужчина и ребенок.

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