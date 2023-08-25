«Рама лежит на асфальте»: в Новосибирске во время грозы в жилом доме выбило стекла

В Новосибирске во время грозы 25 августа в жилом доме Дзержинского района вынесло стекла. Фото: предоставлено местными жителями
В Новосибирске во время грозы 25 августа в жилом доме Дзержинского района вынесло стекла. Об этом КП-Новосибирск рассказали местные жители.
— У соседей на улице Кошурникова, 4 во время грозы выбило стекла на балконе. Рама вывалилась на асфальт, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница. — У нас ветер ощущался очень сильно, у меня у самой дома стекла как будто вдавило внутрь на мгновение.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, как ветром выбило стеклянную входную дверь в подъезде одной из многоэтажек. Пострадали мужчина и ребенок.
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