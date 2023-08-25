«Пострадал мужчина и ребенок»: в Новосибирске во время грозы в новостройке выбило стеклянную дверь

По словам людей, дверь выбило из-за сильного ветра. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске во время грозы в новостройке сильным ветром выбило входную стеклянную дверь. Инцидент случился в пятницу, 25 августа, о произошедшем рассказали очевидцы в соцсетях.

— Везде деревья падают, а у нас в подъезде ветром выбило стекло входной двери. Пострадал мужчина и ребёнок! — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.

Ранее КП-Новосибирск писала о других ЧП, случившихся из-за непогоды. Сегодня ветер валил на дороги деревья и срывал кровлю с крыш, а 24 августа из-за удара молнии загорелся дом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber