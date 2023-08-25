Последствия грозы в Новосибирске 25 августа 2023: дороги затопило, а ветер повалил деревья

Город залило дождем, а также на него обрушился жуткий ветер. Источник фото: «АСТ-54»/«Новосибирск с огоньком»/«Новосибирск с огоньком»

Последствия грозы в Новосибирске 25 августа 2023 попали на фото и видео. Город залило дождем, а также на него обрушился жуткий ветер. О ЧП, вызванных непогодой, в материале КП-Новосибирск.

Сильный ветер повалил десятки деревьев в разных районах города. Одно из них упало прямо на парковку на улице Ясный берег, 35, сообщает группа «АСТ-54». Еще одно дерево рухнуло на Королева, 3. На площадках в детском саду на Есенина тоже рухнуло дерево. Об этом КП-Новосибирск рассказала таксистка Людмила Ожанская. Она также сообщила о прекращении работы Интернета и телевидения в районе улицы Есенина.

А на улице Бориса Богаткова, 133 упавший тополь перекрыл автомобильное движение. Движение затруднено также на Волочаевской. Там на проезжую часть упали сразу несколько деревьев.

На Кошурникова лежит дерево, вырванное ветром прямо с корнями. В Березовой роще многолетнее дерево упало прямо на киоск.

В Березовой роще многолетнее дерево упало на киоск. Источник: «Новосибирск с огоньком»

Но деревья не единственное, к чему «приложил руку» ветер. На улице Лежена, 17 сдуло часть фасада, пишет «АСТ-54 Black».

На улице Лежена, 17 сдуло часть фасада. Источник: «АСТ-54 Black»

На улице Державина, 77 сильный поток воздуха выбил стекла, пишет «Новосибирск с огоньком». Они рухнули прямо на тротуарную дорожку. О пострадавших не сообщается.

На улице Державина, 77 сильный поток воздуха выбил стекла. Источник: «Новосибирск с огоньком»

Новосибирцы также присылают фото, как в разных частях города с домов «улетел» рубероид с крыш домов и снесло заборы.

В разных частях города «улетел» рубероид с крыш домов. Источник:«Новосибирск с огоньком»

В разных частях города снесло заборы. Источник: «Новосибирск с огоньком»

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