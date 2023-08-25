«Отключили электроэнергию»: в Новосибирской области из-за грозы задержались электрички и поезда

В результате инцидента задержаны 11 электропоездов и 2 пассажирских поезда. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области из-за грозы на перегоне между станциями Новосибирск-Главный и Новосибирск-Западный отключили электричество. Из-за этого задержали несколько поездов и электричек.

— На перегоне ведутся восстановительные работы. В результате инцидента задержаны 11 электропоездов и 2 пассажирских поезда. Время задержки составляет от 1 до 2 часов. Западно-Сибирская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства и предпринимает все меры для ввода поездов в график, — пояснили КП-Новосибирск в РЖД.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о других последствиях грозы в городе 25 августа 2023 года.

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