Мэр прокомментировал пробки на площади Труда в Новосибирске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки на площади Труда прокомментировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он высказался о проблеме на еженедельной пресс-конференции.

По словам Анатолий Локтя, проблема с пробками на площади Труда решится после окончания строительства объекта. А пока, отметил мэр, он не торопится с выводами. Решится проблема, по его мнению, после окончания строительства моста и транспортной развязки.

Известно, что этот участок автомобилисты прозвали «кольцом ада». Там ежедневно собираются жуткие заторы, а водители стоят в изнурительных пробках.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на площади Труда заработал надземный пешеходный переход. На левом берегу города их всего должно быть четыре. Речь о переходах над проездом Энергетиков, улице Широкой и Станиславского.

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