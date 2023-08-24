В Новосибирске появился надземный пешеходный переход на площади Труда. Фото: Тимур ХАНОВ

В Новосибирске появился надземный пешеходный переход на площади Труда. На левом берегу города их всего должно быть четыре: над проездом Энергетиков, улице Широкой и Станиславского.

— Каждый переход будет оснащён лифтами для маломобильных пассажиров. Надземные переходы обеспечат бессветофорное движение автотранспорта по новой автомагистрали, — сообщили в ГК «ВИС».

Благодаря тому, что пешеходы смогут переходить дорогу над проезжей частью, светофор можно будет убрать, что в свою очередь увеличит пропускную способность перекрестка.

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