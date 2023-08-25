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НовостиПроисшествия25 августа 2023 7:40

В Новосибирске арестовали мужчину, до смерти забившего мать троих детей

Новосибирца, до смерти забившего жену, отправили в СИЗО
Авторы (2):
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Мария НОВИКОВА
Новосибирца, до смерти забившего жену, отправили в СИЗО.

Новосибирца, до смерти забившего жену, отправили в СИЗО.

Фото: Мария НОВИКОВА

В пятницу, 25 августа, Калининский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве жены. 47-летний Дмитрий Фомченко признался в содеянном, написал явку с повинной и указал следователям место, где спрятал труп супруги.

– По решению Фемиды, его отправили в СИЗО до 23 октября. За умышленное убийство душегубу грозит 15 лет колонии, – передал из зала суда корреспондент КП-Новосибирск.

Ранее КП-Новосибирск писала, что супруги поссорились по пути домой. Мужчина жестоко избил женщину. От полученных трав 47-летняя мать троих детей умерла. Он сперва спрятал труп на балконе. А спустя несколько дней вывез тело в парк на тележке.

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