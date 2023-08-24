«Завернул в одеяло, на тележке увез в парк»: в Новосибирске мать троих детей до смерти забил муж

Тело женщины спрятали в парке. Фото: СУ СК РФ по НСО/предоставлено дочерью

В Новосибирске 47-летний мужчина забил до смерти свою жену. Трагедия произошла в Калининском районе. По версии следствия, супруги возвращались домой и поругались. Мужчина стал избивать жену прямо на улице. Дома женщина умерла, и муж решил избавиться от тела. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

КП-Новосибирск поговорила с родственниками убитой и узнала подробности трагедии.

«МАМА В ТЕМНОМ МЕСТЕ»

Ирине* было 46 лет. Женщина воспитала трех дочерей, а не так давно вышла замуж за 47-летнего Илью*. Родные были не в восторге от новоиспеченного родственника, но ничего не говорили.

- У них с мамой были постоянные ссоры, она выбегала из квартиры в крови. Он сильно ее бил, но узнали мы об этом только сейчас от соседей, - рассказала КП-Новосибирск Валентина, дочка погибшей.

Ирина работала продавцом в небольшом магазинчике в доме на улице Б. Хмельницкого. Последний раз ее там видели 17 августа. В день своего исчезновения после смены она вышла из магазина и решила выпить пива с коллегой.

- В этот момент пришел Илья, - говорит Валентина. - Он сидел с ними, а потом вместе с мамой пошел домой.

По словам Валентины, после этого мама перестала выходить на связь.

- Ей звонили 18-го числа, но мама не взяла трубку. У нее было три выходных, поэтому мы думали, что она отсыпается. 21 августа мне в соцсетях написал мамин начальник и спросил, где она: мама не вышла на работу, - продолжает девушка.

Дочка пропавшей написала заявление в полицию. Самым первым под допрос от родственников попал супруг Ирины. Он утверждал, что последний раз видел ее 18 августа.

- По его словам, утром он ушел на работу, мама была дома. Потом она пришла к нему на стройку - он там работает, забрала деньги, паспорт и ушла. Зачем ей его паспорт понадобился? Он этого сам не мог объяснить. Это очень странная версия. Я попросила посмотреть видео с камер со стройки, Илья сказал, что их там нет, - передает слова мужчины дочь пропавшей. - Коллега мамы рассказывала, что она оставила у нее свой паспорт и деньги - хотела утром забрать, но это сделал Илья.

Дочка Ирины была уверена, что Илья знает, куда пропала ее мама. Ведь она сама во время поисков разговаривала с их соседями, которые слышали в квартире шум.

- Это было около 5 часов утра. Илья кричал на маму: «Вставай! Вставай!» Когда мы приехали к дому, под ее окнами была примята трава. Мы уже тогда поняли, что он с мамой что-то сделал. Мы даже ходили к гадалке, и она сказала, что мама в темном месте и ей очень плохо, - поделилась Валентина.

ПОМОГЛИ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛДЕНИЯ

Ирину искали неделю. Полиция, родственники прочесывали ближайшие кварталы, просматривали камеры видеонаблюдения, которые установлены на домах. По словам дочки Ирины, свет на эту историю помогли пролить как раз камеры.

- Зять попросил посмотреть камеры видеонаблюдения одной из парикмахерских. Там-то и увидел, как Илья избивал маму. Нам он это не показал, сразу повез съемку в полицию. Там изучили видео и задержали маминого супруга, - уточняет женщина.

Мужчина сам показал, куда выкинул тело. Фото: СУ СК РФ по НСО

- Обнаружив утром, что супруга скончалась, он вынес ее тело на балкон и покинул место жительства. Вернувшись через несколько дней с целью сокрытия следов преступления, злоумышленник вывез тело погибшей в парк неподалеку, - сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.После допроса Илья сознался, что он сильно избил супругу по пути домой. В квартире женщина умерла.

После этого мужчина показал, где спрятал тело.

- Она была завернута в одеяло и в мешки. Оказалось, что его видели в том районе с тележкой. Он украл у нее из сумки деньги и еще забрал те 5 тысяч, которые были у маминой подруги, - добавляет сибирячка.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас решается вопрос о заключении Ильи под стражу.

* Имена изменены.

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