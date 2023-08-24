В Новосибирске машина загорелась после попадания молнии. Источник фото: скриншот видео

В Новосибирске машина загорелась после попадания в нее молнии. Происшествие случилось в одном из дворов многоквартирного дома.

Как видно на видео, которое очевидец ЧП прислал Telegram-каналу «Новосибирск с огоньком», загорание прошло на месте передних сидений. Пламя разгорается, а дым начинает заполнять парковку. Поблизости находятся десятки других машин.

Напомним, из-за попадания молнии в Новосибирске загорелся частный дом. На месте работают пожарные.

25 августа в Новосибирской области ожидаются сильные дожди и ветер до 22 метров в секунду. Спасатели призывают горожан быть осторожными.

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